Finalmente ci siamo: Camarda ha firmato con il Milan il suo primo contratto professionistico

Ora ci siamo per davvero, Francesco Camarda ha firmato il primo contratto da professionista con il Milan.

Le indiscrezioni sono state confermate: uno dei prospetti più importanti del calcio italiano ha trovato un accordo per un triennale, ovvero il massimo previsto dalle regole federali in tema di giocatori minorenni, per 500.000 a stagione

Il contratto entrerà in vigore dal primo luglio.

Ricordiamo che l’attaccante è il più giovane marcatore di sempre nella Youth League e anche il più giovane esordiente in serie A.

Camarda sarà la stella della nuova Under 23 rossonera e farà parte anche del gruppo della prima squadra.