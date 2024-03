Caos dopo Lazio-Milan, Lotito: "Oggi superato ogni limite. Ci faremo valere nelle sedi preposte"

Caos dopo Lazio-Milan, infatti, ai microfoni di DAZN, il presidente Lotito non si è trattenuto e si è lasciato andare ad un lungo sfogo:

"Quando il gioco assume questi connotati sono altri gli organismi a dover intervenire e valutare l'accaduto, perché manca l'affidabilità del sistema. Quando ciò accade sono istituzioni terze a dover intervenire e faremo di tutto affinché serate come questa non si ripetano.

Nello sport bisogna vincere per merito, oggi ciò non è accaduto e si sono superati limiti inimmaginabili. Così si perdono i valori. Vengo io a parlare per evitare che si strumentalizzino le parole dei miei tesserati. Tutta la squadra si farà valere nelle sedi preposte.

Tutti i presenti oggi hanno visto quel che è successo. Se il sistema non è affidabile bisogna interrogarsi per risolvere il problema. Ci sono episodi che si ripetono da tempo. Ci sono stati tanti errori questa sera. Chi fa l'arbitro dovrebbe capire qual è l'equilibrio. Non si è trovato un punto d'incontro, non c'è stato buon senso.

Non parlo con gli arbitri, non sono solito intrattenere rapporti con. Di Di Bello non so niente, nemmeno da dove viene, ma ho visto come ha arbitrato. Credo che la Lega debba avere una conduzione terza, perché non si riesce più a garantire la terzietà dei comportamenti e dei giudizi”