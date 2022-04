Mercato, Giovanni Carnevali è sicuro: "Berardi perfetto per il Milan"

Man mano che si avvicina il termine della stagione cominiciano ad aumentare le voci di mercato, soprattutto in casa Sassuolo dove l’amministratore delegato Giovanni Carnevali, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Berardi e del Milan:

“È il nostro campione. Squinzi voleva che fosse la bandiera del Sassuolo ed è proprio così. Io ho il difetto di innamorarmi dei giocatori e non darei via Mimmo e pure tutti gli altri. L’anno scorso per la prima volta lui aveva pensato di partire, ma l’offerta della Fiorentina non si poteva nemmeno prendere in considerazione. Berardi sarebbe perfetto per il Milan: se io fossi a.d. di un top club italiano, è lui il primo giocatore che prenderei”.