Casatese-Alcione, i padroni di casa presentano ricorso ma la risposta orange non si fa attendere

Non finisce sul campo la gara tra Casatese e Alcione, nel campionato di Serie D Girone B, dove gli ospiti, dopo aver portato a casa i tre punti, hanno visto gli avversari presentare un ricorso chiedendo la ripetizione della gara.

Il motivo? La rete segnata da Pontiggia sul rigore di Personè, annullata dall'arbitro Luca Massari della Sezione di Torino, è stata giudicata errore tecnico dalla società lecchese.

La risposta dell'Alcione non si è fatta attendere:

"La Società Alcione Milano prende atto del ricorso agli Organi Federali presentato dalla società USD Casatese in ordine ad una decisione arbitrale durante l’incontro USD Casatese-Alcione Milano del giorno 5 Marzo 2023 terminata con il risultato di 0-2.

Consapevoli che la decisione arbitrale (giusta o sbagliata) è del tutto coerente con il regolamento che disciplina la fase del calcio di rigore non realizzato, attendiamo serenamente l’esito del ricorso. Il presunto errore arbitrale sarebbe pertanto di natura valutativa, e non tecnica.

Allo stesso modo, un errore di valutazione sarebbe stato commesso nell’assegnazione del calcio di rigore in questione a favore della USD Casatese. Infatti, il presunto fallo di gioco è avvenuto fuori dall’area di rigore, come si evince chiaramente dall’immagine in cui si vede il giocatore della USD Casatese lasciarsi cadere con entrambe le gambe fuori dal perimetro dell’area.

Pertanto, attendiamo fiduciosi le decisioni del Giudice Sportivo in merito, riservandoci eventuali azioni dopo aver letto la sua pronuncia e le relative motivazioni."

(Comunicato Alcione)