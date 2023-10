Tonali ha giocato sul Milan: quanto rischia di squalifica?

Dopo le notizie degli ultimi giorni, continuano ad arrivare conferme sul coinvolgimento di Sandro Tonali nel caso riguardante le scommesse.



Il centrocampista della nazionale, secondo quanto riportato "La Gazzetta dello Sport", avrebbe ammesso di aver scommesso sul Milan.



L’ex giocatore rossonero, è stato ascoltato ieri, martedì 17 ottobre, dalla Procura della Repubblica di Torino per oltre tre ore.



Tonali avrebbe ammesso di aver giocato dei soldi sul Milan ma solo in partite in cui non è mai sceso in campo e per questo motivo le sue puntate non avrebbero inciso su quanto successo sulla gara.



Se questo fosse vero, non si configurerebbe per il giocatore il reato di illecito sportivo ma gli verrebbe contestato l’articolo 24 del codice di giustizia sportivo.

Questo articolo punisce i giocatori che scommettono sul calcio e prevede una pena minima di tre anni.



Nei prossimi giorni, il centrocampista del Newcastle dovrebbe patteggiare per ottenere un grande sconto di pena, proprio come Fagioli.