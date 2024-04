Cassano attacca nuovamente Leao, l’attaccante del Milan gli risponde così su "X"

Nella serata di ieri, domenica 7 aprile, Antonio Cassano, ex attaccante del Milan e non solo, è stato ospite alla Domenica Sportiva e non ha perso tempo per tirare qualche stoccata delle sue, in particolare su Leao, giocatore che il barese ha più volto chiarito di non gradire.

Le sue parole:

"Se ho cambiato idea sul fatto che Leao sia tanto fumo e niente arrosto? Assolutamente no. Continuo a pensarlo, perché se vado a vedere come esterno l’anno scorso Rashford fa 26 gol e gioca in un campionato meraviglioso facendo le due fasi. Kvaratskhelia arriva e fa un campionato meraviglioso facendo le due fasi. Foden, ha un anno in meno e quest’anno ha già fatto 21 gol e 10 assist; parliamo di cosa? Siccome in Italia il campionato non è buono il problema è che lui pensa di essere un fenomeno e c’è gente che gli va dietro. È un buon giocatore che ha una gran forza fisica. Finito.



Allora gente come Kaká, Rui Costa, Vinicius stesso oggi, quanto dovrebbero prendere? - continua invece Cassano - Lui chiedeva tanti soldi e glieli hanno dati, adesso vale 120, 130, 140 milioni? Di cosa parliamo? Parliamo di un giocatore normale che ha forza fisica. Ha fatto 8 gol, ma per 5 mesi e mezzo non ha segnato in un campionato farlocco. Dobbiamo ricordarci che nel campionato italiano non c’è qualità, non c’è intensità e non c’è ritmo, lui ha fatto 5 mesi e mezzo senza fare un gol. Poi fa due giocate, due accelerazioni 'Aahh, è forte, vale…'. Vale cosa? Quando giocavo io 10, 15 anni fa lui non poteva giocare neanche in squadre che lottavano per il sesto o settimo posto. Purtroppo in Italia si è bravi a fare questo.

Guardate Lautaro. Corre, lotta, si sacrifica, fa gol, fa assist, è leader. Lobotka, che nessuno ne parla. Io due anni fa dicevo che fosse da Barcellona e Bayern Monaco. Hanno chiesto a Xavi chi prenderebbe nella sua squadra, ha detto Lobotka. Il problema è che c’è gente che ha una stampa molto buona. Ci sono giocatori e allenatori che hanno una stampa molto buona. Purtroppo, io ho giocato a calcio e i campioni, i fenomeni, ho avuto il privilegio di giocarci insieme e di vedere quelli che fanno la differenza reale. Poi gli altri le chiacchiere se le porta via il vento”.

L’attaccante del Milan non ha gradito le parole dell’ex giocatore e tramite un post su “X”, com’è solito fare, ha risposto in maniera provocatoria, condividendo il video di un pezzo della trasmissione con emoji raffiguranti l'effige di un pagliaccio.