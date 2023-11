Antonio Cassano a Striscia la notizia: ecco i motivi della separazione della BoboTv

Arrivano importanti novità riguardanti la separazione della BoboTV, annunciata come un fulmine a ciel sereno in diretta su Twitch da Christian Vieri.

Come riportato dal “ Corriere della Sera ”, questa sera, lunedì 6 novembre, Valerio Staffelli consegnerà ad Antonio Cassano l’ennesimo Tapiro d’oro.

L’attaccante, secondo quanto riportato, avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni, che riportiamo integralmente: “I soldi non c’entrano niente, quelli li ho per tutta la vita. La BoboTv è un progetto che abbiamo creato assieme con condivisione e amicizia. Quando la condivisione viene meno, allora ognuno va per la sua strada.

Nella mia vita le uniche persone che possono comandarmi sono mia moglie e i miei figli. Noi tre avevamo un’idea, volevamo andare avanti come sempre. Ma per farlo serve che si decida in quattro: non deve decidere uno solo e non si deve decidere in cinque».

Cassano forse intende far capire che Vieri volesse inserire una quinta persona all’interno del gruppo? O ancora, che qualcuno di esterno avesse cominciato a influenzare le decisioni dell’ex attaccante dell’Inter?