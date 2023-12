Castanese, ufficiale l'acquisto di un nuovo centrocampista offensivo

La Castanese continua nella sua campagna acquisti di gennaio e batte un colpo importante, è ufficiale, infatti, l’acquisto del centrocampista classe 2004, Riccardo Ruggeri.

Il comunicato del club:

“Ancora un “under” offensivo. RICCARDO RUGGERI ~ classe 2004

Centrocampista offensivo, la scorsa stagione è stato protagonista con la maglia della Leon in Eccellenza segnando 4 gol e realizzando ben 12 assist. Poi l’ascesa in Serie D con gli abduani della Tritium dove ha iniziato la stagione in corso per poi essere subito trasferito alla Solbiatese.”