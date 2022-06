La Castanese si avvicina alla finale playoff: "Siamo emozionati, carichi e motivati"

Manca poco all'inizio della finale di playoff Nazionali d'Eccellenza, dove la Castanese dovrà affrontare la Prevalle.

I neroverdi attendono molto questa gara che può significare tantissimo, come dimostra il post pubblicato ieri pubblicato sui propri social:

“Domenica Castanello sarà il teatro dell’ultimo atto, si giocherà la prima delle due gare che potrebbero spalancarci le porte della Serie D, sarà l’ultima stagionale fra le mura amiche. Solo a scriverla, la premessa mette i brividi. Servirebbe una presentazione alla Federico Buffa per rendere l’idea di quello che stiamo vivendo in questa settimana che ci sta accompagnando verso la partita più importante dell’anno.

Ma anche la più importante della storia, la storia della nostra Castanese. Siamo emozionati, carichi e motivati; impazienti di viverla. Perché gare così non si giocano tutte le stagioni. Perché sensazioni così forti non si provano per caso. Tante parole potremmo scrivere per descrivere come ci siamo arrivati e quanto è importante per TUTTI noi questa finale ma… Pensiamo a giocarla, proviamo a vincerla! Ci troveremo di fronte un’avversaria agguerrita e di pari livello, sarà una battaglia ad armi pari in una torrida domenica estiva.

A gran voce chiediamo il sostegno di tutta la Cittadinanza, perché i Ragazzi hanno bisogno di sentire il calore del pubblico, in casa giochiamo noi!”