La Castanese tutto cuore batte il Pont Donnaz e rivede la luce

Rifiata la Castanese, che dopo un periodo nero dove la società ha voluto anche alzare la voce con i giocatori, per far capire l’importanza della salvezza, riesce a portare a casa tre punti fondamentali contro il Pont Donnaz.

L’inizio è schock per i padroni di casa, che vanno sotto dopo 58 secondi, a causa di un sinistro chirurgico di Jeantet che trafigge Oliveto.

I neroverdi non ci stanno e al 14’ Sette viene atterrato in area, provocando un calcio di rigore netto. Dal dischetto si presenta Becchi che non sbaglia.

Il goal vittoria della Castanese arriva al 18 st con il solito Milani che su un assist bellissimo di Ndiaye, trova il raddoppio.

CASTANESE-PONT DONNAZ 2-1 (1-1)

Castanese (4-3-3): Oliveto 6, Manfrè 6.5, Della Vedova 6, Sette 7, Sorrentino 6, Becchi 6.5, Boccadamo 5.5 (26′ st Gatelli 6), Battistello 6.5 (43′ st Grieco sv), Rancati 6 (1′ st Ndiaye 7), Arrigoni 6 (35′ st Lomolino 6), Milani 6.5 (30′ st Costa 6). A disposizione: Benini, Latini, Urso, Salducco. Allenatore: Ferri.

Pont Donnaz (4-3-3):Libertazzi 6, Cottarelli 6, Sassi 5, Grieco 5.5 (45′ st Yon sv), Bongani 5.5 (31′ Florio 6), Ferrando 6, Jeantet 6.5, Kambo 5 (12′ st Raimondi 6), Valenti 6, Masini 5.5, Viberti 5 (9′ st Chianese 5.5). A disposizione: Marenco, Challancin, Nastasi, Mendez, Lala. Allenatore: Parisi.

Arbitro: Saugo di Bassano del Grappa (Posteraro di Verona e Liotta di San Donà del Piave)

Marcatori: 1′ Jeantet (P), 14′ rig. Becchi (C), 18′ st Milani (C)