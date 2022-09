La Castanese blocca la Sanremese sul risultato di 1 a 1

Ottimo pareggio per la Castanese nel turno infrasettimanale, che blocca la Sanremese in trasferta con il risultato di 1 a 1.

I padroni di casa vanno avanti al 25’ quando Maugeri riceve palla centralmente e calcia da fuori con un bolide di destro che si infila all’incrocio senza che Tota possa fare niente.

Al minuto 58’ la gara volge in favore degli ospiti quando Griesco blocca in scivolata capitan Bregliano che si stava involando verso la porta. L’arbitro non ha dubbi: è cartellino rossi.

I neroverdi cominciano allora a spingere e al 71’ trovano il definitivo 1 a 1 quando il neo entrato Boccadamo prende palla sulla destra dopo un rimpallo e batte Tartaro.

SANREMESE: Tartaro, Mauro (12’ Maugeri), Bregliano, Mikhaylovskiy, Maglione, Del Barba (61’ Pellicanò), Gagliardi, Aperi, Aita (85’ Camilli), Valagussa, Rizzo. A disposizione: Bohli, Bechini, Owusu, Scalzi, Ricossa, Giuffrida. Allenatore Gabriele Giannini

CASTANESE: Tota, Grieco, Lomolino, Arrigoni, Sorrentino, Gatelli, Ndiaye (54’ Urso), Battistello, Braidich (63’ Salducco), Milani, Latini (63’ Boccadamo). A disposizione: Di Lernia, Mara, Lorenzi, Manfre Simon, Facchini, Gatti. Allenatore Marco Molluso