La Castanese ufficializza un centrocampista ex Serie C

Nuovo acquisto in casa Castanese, con la società che prova a rinforzare la squadra per cercare un cambio di rotta dopo i risultati non molto positivi degli ultimi tempi.

Il comunicato:

“In arrivo un altro rinforzo d’esperienza per la mediana della Castanese è in arrivo infatti il classe ’98 Giorgio Lionetti.

Ha iniziato a giocare a calcio nel Catanzaro, seguendo la trafila delle giovanili, per poi proseguire la propria carriera in diverse società di serie D vincendo il campionato con le maglie del Potenza, della Virtus Verona, della Juve Stabia e della Lucchese. La stagione 2019/2020 è approdato in serie C dove ha giocato da professionista con la stessa Lucchese prima e con il Rimini poi. La stagione successiva (2021/2022) inizialmente era in forze al Ponte San Pietro, squadra militante nel girone B di serie D, per poi essere ceduto all’RG Ticino dove aveva iniziato anche quest’anno.

E’ un centrocampista dinamico, dotato di grande forza fisica, con caratteristiche tecniche differenti rispetto ai giocatori che abbiamo già in rosa. Andrà a completare la mediana non solo fisicamente ma anche caratterialmente, portando esperienza e determinazione, qualità fondamentali per affrontare le battaglie che ci aspettando da qui a fine stagione.”