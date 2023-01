La Castanese chiude per un giovane portiere ex Juventus

Continuano le operazioni di mercato a firma del DS Bratto.

È in arrivo il portiere classe 2003, Nicolas Oliveto, originario di Domodossola, che ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile della Juventus fino al Campionato Nazionale Under 17, per poi essere acquisito dal Monopoli Calcio in serie C (stagione 2020/2021) a soli 17 anni, firmando un contratto da professionista. La scorsa stagione ha collezionato 38 presenze con la maglia dell’RG Ticino nel girone “A” di Serie D, per poi passare in forze al Brindisi rimanendo in categoria.

Estremo difensore giovane e talentuoso che vanta già esperienze di livello nonostante l’età. Oltre ad essere agile e veloce, è dotato di un grande istinto e di un buon equilibrio: caratteristiche che gli permettono di infondere sicurezza tra i pali ma anche nelle uscite.

(Comunicato Castanese)