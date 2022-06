Castanese, mister Alfio Garavaglia non sarà più l'allenatore per la stagione 2022/23

Dopo la vittoria dei playoff, in casa Castanese è ora di dire addio a mister Alfio Garavaglia, il vero protagonista del successo della squadra.

Il rapporto si è concluso consensualmente senza alcun rancore:



Qui di seguito il comunicato della società:



“La società G.S. Castanese comunica di aver concluso consensualmente il rapporto di collaborazione con Mister Alfio Garavaglia.

Sono state 3 stagioni intense quelle vissute insieme, le prime costellate dalle difficoltà legate alla pandemia durantele quali non sono mancati i momenti bui, quella appena conclusa invece non ha bisogno di essere raccontata: 10 mesi di lavoro incessante, a tratti faticoso, che ha riportato la Castanese nel massimo campionato dilettantistico. E per questo storico risultato non possiamo che ringraziare Mister Garavaglia per essere stato un condottiero determinato e leale.



Da ambo le parti abbiamo ritenuto si fosse esaurito un ciclo e la volontà di entrambi è quella di ricercare nuovi stimoli.



Si separano le strade professionali ma non si separerà mai l’affetto e la stima che la società nutre in Alfio, uomo e persona dentro e fuori dal campo.



Grazie di tutto Mister…

A te vanno i nostri migliori auguri per il prosieguo della carriera!”