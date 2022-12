La Castanese pareggia contro il Vado e ottiene il quinto risultato utile consecutivo

Una buona Castanese raccoglie un punto in casa nella 17esima giornata di campionato contro il Vado e ottiene il quinto risultato utile consecutivo.

I neroverdi vanno in vantaggio dopo dieci minuti con Costa e sembrano in pieno controllo della partita, tanto che il primo tempo finisce senza pericoli.

Nei secondi 45’ arriva il primo errore della gara che concede a Manno di pareggiare i conti e rimettere in equilibrio il match.

Il riassunto della gara pubblicato dai neroverdi sui propri social:

"1a1 / Castanese ‘de core! E di ghiaccio. Nel pomeriggio gelido di Castanello siamo riusciti nell’impresa di tenere testa, e dare del filo da torcere, ad un’avversaria attrezzata costruita per stare là in alto alla classifica dove infatti si trova. Onore agli ospiti. Ma bravi ai nostri Guys che sono rimasti in partita sempre, difendendo il vantaggio per tutti i primi 45 di gioco e continuando a lottare anche dopo la rete del pareggio rossoblu. Bello il goal di Costa e altrettanto belle le parate “salva risultato” di Di Lernia …men of the day! E un altro mattoncino è stato messo lì."