La Castanese parteciperà ufficialmente al campionato di Serie D nella stagione sportiva 2022/2023.

I neroverdi hanno depositato tutta la documentazione necessaria e potranno quindi partecipare regolarmente al torneo.

Il comunicato del club:

"La società G.S. Castanese comunica che, in data odierna, è stata depositata tutta la documentazione necessaria per completare la pratica di iscrizione al campionato di Serie D per la stagione sportiva 2022/2023, correttamente approvata e validata dal sistema."