Castanese, le ultime parole prima della finale playoff del presidente De Bernardi e di mister Garavaglia

Le ultime parole prima della finalissima playoff della Castanese sono dei protagonisti indiscussi della cavalcata straordinaria di quest’anno: il Direttore Marco De Bernardi e il mister Garavaglia:

“Siamo arrivati alla vigilia della partita che ci divide da un Sogno e le aspettative sono tante… Anche se nutro grande fiducia sia nei Ragazzi che nello Staff tecnico, è fisiologico per come la viviamo “noi” che saranno altre 30ore di attesa e di sofferenza quella bella, quella che fa venire la pelle d’oca a 30gradi all’ombra. Mi auguro con tutto il cuore di poter arrivare a festeggiare un traguardo importante, straordinario, unico. E… Come mi ha suggerito qualcuno - noi siamo chi siamo e siamo arrivati qui com’eravamo - andiamo a prenderci quel posto in serie D.

A chiosa il condottiero, Mister Alfio Garavaglia , per il quale “la partita di domani parla da sola, è l’essenza dello sport, ci giochiamo tutto in 90minuti e non dobbiamo avere né alibi né scuse, nemmeno il vantaggio dell’andata deve essere di conforto. Un po’ come le Olimpiadi per un centometrista, le prepara 4 anni e poi in 10 secondi si gioca tutto, come succede negli eventi sportivi importanti. Sono sereno perché so che la Squadra c’è, ha fatto bene questa settimana e chi scenderà in campo sa cosa deve fare; abbiamo dimostrato di essere squadra e di avere un filo logico in tutto quello che facciamo, per cui… Andiamo a vincere!”. Questo il sentimento che arriva da dentro, da chi sta vivendo il più bello dei countdown.”