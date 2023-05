Castanese, Paolo Pugliese non entrerà in società

L’ attuale guida della Pro Novara, Paolo Pugliese, non arriverà alla Castanese, al contrario di quanto uscito nei giornali nelle ultime settimane.

La trattativa si è interrotta, probabilmente, a causa della retrocessione della squadra in Eccellenza. Di seguito il comunicato del club:

“Il Consiglio Direttivo della G.S. Castanese rende noto che la trattativa a suo tempo avviata con il sig. Paolo Pugliese per il suo ingresso in società non è andata a buon fine e che, ad oggi, l’asset societario rimane invariato.

Ringraziamo Paolo per il tempo speso e per le idee condivise, e auguriamo a lui e alla sua Pro Novara di raggiungere l’obiettivo prefissato per questa stagione e di continuare il bel progetto di crescita con la progettualità che lo contraddistingue.

Che sia un arrivederci sui campi.”