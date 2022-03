La Castanese viene ripresa al 93' dall'Ardor Lazzate

Nella 27esima giornata del campionato di Eccellenza Girone A, la Castanese viene riacciuffata nel recupero dall'Ardor Lazzate, perdendo due punti importantissimi per la promozione in Serie D.

Gli ospiti, dopo un inizio molto equilibrato, sono andati sotto al minuto 31 a causa del goal di Artaria, bravo a sfruttare una sponda al limite dell'area e a calciare nell'angolino.

I neroverdi però non ci stanno e si buttano in attacco, al 52' su calcio d'angolo Sorrentino colpisce di testa e beffa l'estremo difensore avversario che viene ingannato dal mancato intervento di un suo compagno.

I ragazzi di mister Garavaglia spingono alla ricerca dei tre punti e al 63’ l’arbitro fischia un calcio di rigore che il solito Gibellini non sbaglia, spiazzando completamente il portiere.

Quando la gara sembra ormai volgere al termine, i brianzoli, ribaltano i pronostici al 93’: l’Ardor si getta in avanti trovando una carambola fortunata che porta a un angolo, la Castanese protesta e nel mentre i gialloblù ne approfittano e crossano in mezzo, Bertani di testa non sbaglia.