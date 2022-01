Eccellenza A. Ufficiale il nuovo acquisto della Castanese Alberto Sorrentino

Negli ultimi giorni di mercato alcune trattive sono andate in porto e hanno stupito i tifosi, come quella riguardante la società Castanese e il difensore Alberto Sorrentino.

Il post pubblicato sui social della società;

"A pochi minuti dalla chiusura della finestra di mercato, senza neanche avere il tempo di scattare la foto di rito (rubiamo quella dell’amica Patrizia Coppari), ci siamo fatti l’ultimo regalo di questa stagione magica, quel tassello che forse mancava al reparto difensivo e che va ad impreziosire ancora di più una rosa pronta per mirare al punto più alto: Alberti Sorrentino, classe 1994.

Cresciuto nelle giovanili del Novara Calcio, nella stagione 2013/14 annusa la Serie D con la maglia della Folgore Caratese per poi passare al Gozzano, e ancora, una parentesi a Seriate. Approda poi in Eccellenza lombarda (stagione 2015/16) vestendo la maglia dei Lilla prima di accasarsi a Verbano e diventare giocatore simbolo per tre stagioni consecutive. Nel carnet di esperienze del giovane difensore anche un test all’estero, in Danimarca a Copenaghen, da dove è rientrato per giocare tra le fila del Busto 81.

In uscita dall’R.G. Ticino (Serie D), con la maglia verdegrana ha vinto lo scorso campionato (Eccellenza piemontese) facendo vedere tutto il suo valore.