La Castanese ufficializza il difensore Maximiliano Pescara

La società ha ufficializzato l’acquisto di Maximiliano Pescara, difensore centrale argentino classe '91, che dopo le esperienze in Spagna e Venezuela, ha vestito in Italia la maglia di Verbano, Vergiatese e Gavirate.

Il comunicato del club:

Su il muro Neroverde, Pescara c’è!

MAXIMILIANO PESCARA ~ classe 1991

Difensore centrale di origine argentina (della Patagonia), dopo trascorsi importanti in Spagna e Venezuela, dove ha esordito nella Serie A locale con la camiseta del Portuguesa, approda in Italia nel 2018 sotto l’ala protettiva di Barbarito e inizia l’esperienza italiana con la maglia del Verbano in Eccellenza; poi Ardor Lazzate, Vergiatese dove conosce il DS Tosca al quale è molto legato e Gavirate la passata stagione. Per tanto tempo il pallone l’ha portato in giro per il mondo, oggi è arrivato a Castano con la voglia di rimanere…

Benvenuto... Maxi Pescara