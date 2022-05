La Castanese vince contro la Vogherese e vola ai playoff Nazionali

Nel campionato di Eccellenza, la Castanese vince i playoff regionali contro la Vogherese con il risultato di 2 a 1.

I neroverdi partono fortissimo e al 4’ sono già in vantaggio: Gibellini recupera palla e serve Urso sulla sinistra che va fino in fondo e crossa per Milani che porta in vantaggio i suoi.

La Vogherese non ci sta e al 25’ fa 1 a 1 con Buscaglia che fa partire un diagonale molto pericoloso che inganna con un rimbalzo Di Lernia.

I padroni di casa però spingono molto e al 70’ arriva l’episodio che segna la partita: fallo di Riceputi su Milani, per l’arbitro non c’è dubbio, è rigore. Sul dischetto si presenta Gibellini che non sbaglia e regala ai suoi il meritato passaggio ai playoff nazionali.

CASTANESE– VOGHERESE 2-1



Castanese: Di Lernia, Boccadamo, Foglio (38′ st Greco), Augliera, Sorrentino, Persiani, Orlandi, Ababio, Milani (46′ st Manfre), Urso (28′ st Colombo), Gibellini (44′ st Dedionigi). A disposizione: Buono, Barbaglia, Berra, Capocchiano, Gheller. Allenatore: Garavaglia



Vogherese: De Toni, Petrucci, Lorusso, Gabrielli, Casali, Fasoli (25′ st Franchini), Buscaglia (29′ st De Stradis), Selmi (32′ st Castellano), Romano, Bahirov, Riceputi. A disposizione: Pittaluga, Prigione, Calviello, Cavaliere, Elmeselhy, Bolini. Allenatore: Giacomotti