Cessione Bastoni, parla l'agente: "Il calcio è questo e ci si deve anche adeguare"

Come riportato nella notizia di ieri, venerdì 4 giugno, Alessandro Bastoni è finito da tempo nel mirino del Tottenham di Antonio Conte.

Il giocatore potrebbe essere ceduto per ottenere una grossa plusvalenza e per finanziare altri colpi di mercato ma come riferisce il suo agente Tullio Tinti, il finale di questa storia non è scontato:

“Sicuramente è tifosissimo della squadra in cui gioca ma è anche un professionista e il calcio è questo e ci si deve anche adeguare, lui e contentissimo e ha la maglia sulla pelle”.