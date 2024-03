Champions League | Atletico Madrid-Inter 2-1 (rig 3-2)

Dopo l'1 a 0 conquistato in occasione della gara d'andata, questa sera i nerazzurri di Simone Inzaghi sono volati a Madrid per provare a strappare il pass per continuare la loro corsa in Champions League. In uno stadio Civitas Metropolitano completamente sold out, l'Atletico Madrid ha quindi atteso un Inter in grande fiducia dopo una serie di risultati positivi.

A seguito di una prima parata di Sommer a soli cinque minuti dall'inizio del match, anche Dumfries è riuscito a mettere in difficoltà Oblak, che si è fatto però trovare pronto. Ma dopo un altro paio di occasioni, entrambe le squadre riescono ufficialmente a trovare il gol una dopo l'altra. Se al 33' l'Inter passa in vantaggio grazie a un gol di Federico Di Marco su assist di Barella, infatti, solo due minuti più tardi Griezmann restituisce il favore agli avversari e porta la partita sull'1-1 provvisorio.

Nel secondo tempo, dopo altre occasioni di passare in vantaggio sprecate in ordine da Griezmann, Thuram, Depay, Barella e poi ancora da Depay, all'87' è proprio l'attaccante olandese a trovare finalmente il gol portando l'Atletico in vantaggio per 2 a 1 ed entrambe le squadre ai tempi supplementari.

Nonostante la stanchezza, nessuno dei due team sembra intenzionato a mollare e il risultato di perfetta parità rimane invariato anche dopo la mezz'ora extra, costringendo Inter e Atletico ai calci di rigore.

Alla fine, nonostante un errore dei colchoneros, i tiri dal dischetto di Sanchez e Klaassen parati da Oblak e l'errore di Lautaro Martinez sul finale costano caro ai nerazzurri che escono definitivamente da questa edizione della Champions League.

A breve gli highlights del match.