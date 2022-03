Champions League, Alisson stupito dai neroazzurri: "L'Inter è una grande squadra"

Dopo la serata di Anfield, dove l'Inter non è riuscita per un soffio a passare il turno, i commenti sulla gara sono stati molti, tutti concordanti che i neroazzurri abbiano giocato una grande gara, dove nonostante la sofferenza è riuscita a portarsi avanti con Lautaro, prima dell'espulsione di Sanchez.

Anche gli avversari hanno apprezzato la gara dei ragazzi di Inzaghi, tanto che il portiere del Liverpool Alisson ha dichiarato a Sky:

"Dobbiamo riconoscere che l'Inter è una grandissima squadra. I calciatori devono essere orgogliosi di quanto fatto in campo. Hanno lasciato la vita in campo e hanno cercato la qualificazione. Noi non siamo contenti per la sconfitta ma dobbiamo esserlo per la qualificazione. Era una partita difficile stasera, lo sapevamo, dobbiamo cercare di fare meglio nei prossimi confronti".