Champions League: cambia l'arbitro della finale Inter-Manchester City?

A pochi giorni dall’inizio della finale di Champions League, Inter e Manchester City stanno cercando di prepararsi al meglio per raggiungere un risultato storico.

Nel frattempo, però, è arrivata una notizia che potrebbe avere del clamoroso: l’arbitro polacco Szymon Marciniak potrebbe essere sostituito. Il motivo? La UEFA è stata informata che il direttore di gara avrebbe partecipato a un evento organizzato da S?awomir Mentzen, un noto leader dell'estrema destra polacca, noto per le sue posizioni omofobiche e antisemite.

La UEFA non ha preso affatto bene la cosa e per questo motivo starebbe pensando di scegliere un altro arbitro per la partita più importante dell’anno.