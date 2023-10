Champions League | Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Milan

La tensione è alta per il Milan, dopo un pareggio all'esordio in Champions League, la squadra di Pioli si prepara per una sfida cruciale contro il Borussia Dortmund, consapevole che non può permettersi errori.

L'allenatore del Borussia Terzic dovrebbe schierare la sua squadra con un 3-5-2, puntando sul tandem d'attacco formata da Adeyemi e Malen. A centrocampo, Emre Can sarà affiancato da Sabitzer e Brandt, mentre Ryerson e Wolf occuperanno le corsie esterne. In difesa, Sule, Hummels e Schlotterbeck saranno incaricati di proteggere la porta di Kobel.

Dall'altra parte, vista l'assenza di Loftus-Cheek, fermo per un problema muscolare, il centrocampo di Pioli dovrebbe vedere Musah come playmaker davanti alla difesa, affiancato da Pobega e Reijnders. In attacco, il tridente titolare con Pulisic e Leao ai lati di Giroud.

Sul fronte difensivo, dopo il riposo in campionato, Thiaw tornerà al fianco di Tomori, Calabria avrà il compito di occupare la corsia destra ed Hernandez quella sinistra.

Le probabili formazioni:

Borussia Dortmund (3-5-2): Kobel; Sule, Hummels, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Emre Can, Brandt, Wolf; Adeyem, Malen. All. Terzic

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Pobega, Musah, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli