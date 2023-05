Champions League | Le probabili formazioni di Inter-Milan

L'attesissimo scontro tra Inter e Milan, valido per la semifinale di ritorno della Champions League si terrà questa sera presso lo stadio San Siro alle ore 21.

I nerazzurri hanno già lasciato il segno vincendo l'andata in trasferta con uno schiacciante 0-2, costringendo la squadra di Pioli a una difficile impresa per ribaltare il risultato e garantirsi un posto nella finale che si svolgerà a Istanbul. Dall'altra parte, per l'allenatore Inzaghi questa è un'occasione irripetibile per conquistare un altro trofeo, dopo aver trionfato nella Supercoppa italiana e aver raggiunto la finale di Coppa Italia quest'anno.

Le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All.: Simone Inzaghi

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. All.: Stefano Pioli