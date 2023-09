Champions League | Video Gol Real Sociedad-Inter 1-1, highlights e sintesi

È tempo delle notti di Champions League e, dopo il Milan, è arrivato il momento dell’Inter di affrontare la prima partita dei gironi, dopo la finale dello scorso anno.

Quattro indisponibili per Simone Inzaghi, che deve fare a meno di Calhanoglu e Cuadrado, oltre a Sensi e Agoumé, fuori dalla lista Champions.

I padroni di casa partono fortissimo e al 4’ Barrenetxea riceve da dentro l’area, controlla e calcia forte sul primo palo, colpendo il palo.

Passano pochi istanti e arriva il vantaggio: errore in uscita di Bastoni, che perde palla regalandola a Brais Méndez, che solo davanti a Sommer, non può sbagliare.

Minuto 41, Kubo va via a Pavard e crossa in mezzo per Le Normand, che colpisce ma non trova la porta sprecando una ghiotta occasione.

Spingono ancora i padroni di casa, che al 44’ colpiscono una traversa con Oyarzabal dall'interno dell'area, ma Oliver blocca tutto per fuorigioco.

Minuto 68, l’arbitro estrae un cartellino rosso per un fallo di reazione di Barella ma dopo essere stato richiamato al VAR, annulla la sua decisione.

Il Real Sociedad va vicinissima al raddoppio al 69’ quando su un angolo battuto da Kubo, Merino svetta di testa e colpisce la traversa.

I nerazzurri si affacciano nella metà campo avversaria al 79' con Carlos Augusto, che dalla sinistra crossa per Thuram bravissimo a girare di prima in porta. L'arbitro annulla subito la rete per fuorigioco dell'ex Monza.

L'Inter trova inaspettatamente il gol del pareggio all'87, quando Frattesi si coordina per calciare sbucciando però il pallone, che finisce incredibilmente nei piedi di Lautaro, che da due passi trafigge Remiro.

A breve gli highlights del match.