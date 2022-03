Champions League, l'Inter batte il Liverpool ad Anfield ma non basta

Dopo la sconfitta per 2-0 subita in casa, l’Inter sforna una grandissima prestazione ad Anfield, vincendo 1 a 0 una gara complicatissima che però non basta per passare il turno.

I neroazzurri dopo un prima parte di gara dove il Liverpool ha dominato, prendendo moltissimi pali e traverse, trova il vantaggio con Lautaro al 61’ con un tiro da fuori imparabile.

Quando però la gara sembra mettersi in discesa per i ragazzi di Simone Inzaghi, ci pensa Sanchez a vanificare tutti gli sforzi fatti con un rosso diretto, per un intervento dubbio in scivolata.

Il risultato, nonostante alcune occasioni per Salah e compagni, non cambia e quindi non può che aumentare il rammarico dopo un doppio confronto dove l’Inter non si è dimostrato affatto inferiore agli inglesi.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; C. Jones (65′ Keita), Fabinho, Thiago Alcantara (65′ J. Henderson); Salah, Diogo Jota (84′ Diaz), Mané.

In panchina: Adrian, Kelleher, Milner, Gomez, Oxlade-Chamberlain, Minamino, Tsimikas, Origi, Elliott.

Manager: Jurgen Klopp

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij (46′ D’Ambrosio), Bastoni; Dumfries (75′ Darmian), Vidal, Brozovic (75′ Gagliardini), Calhanoglu (83′ Vecino), Perisic; Sanchez, Lautaro Martinez (62′ J. Correa).

In panchina: Cordaz, Radu, Dzeko, Ranocchia, Gosens, Dimarco, Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi