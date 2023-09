Champions League | Liste Milan: tre esclusi e una grande sorpresa tra i convocati

Il Milan sta per ufficializzare la lista per la prossima edizione della Champions League e, come al solito, non mancano le sorprese. Mattia Caldara, è stato incluso tra i convocati per l'importante avventura europea.

L’ex Atalanta è il quinto centrale nella rosa ma ormai da tutta l’estate è fuori dal progetto rossonero, tuttavia, la sua presenza risulta fondamentale per rispettare le normative UEFA riguardo al numero di giocatori cresciuti nel vivaio italiano. Come Florenzi, Sportiello e Mirante, Caldara è stato formato nelle giovanili di un club italiano, il che lo rende idoneo per le liste europee.

Tra gli esclusi, l'infortunato Bennacer, ancora in fase di recupero dal problema al ginocchio e i due nuovi acquisti argentini, Marco Pellegrino e Luka Romero.

Una conferma positiva è la presenza di Yacine Adli nella lista, dopo l'esclusione dell'anno scorso.