Champions League | Video Gol Milan-Inter 0-2, highlights e sintesi

Dopo la semifinale di Champions League del 2003, tornano ad affrontarsi dopo 20 anni Milan e Inter, nel primo dei due match che da settimane sta tenendo in ansia tutti i tifosi delle due squadre.

Inizio shock per i rossoneri che conferma il trend degli ultimi derby e dopo soli 8 minuti va sotto: corner battuto da Calhanoglu, Dzeko in mezzo all'area, perso completamente da Calabria, si coordina perfettamente e infila la palla all'incrocio. Non è finita qui, passano solo 3' e i nerazzurri partono a campo aperto, Mkhitaryan riceve palla, bruciando Hernandez che scivola in mezzo all'area e fa 0 a 2.



La serata da incubo continua con l'infortunio di Bennacer, uno dei titolarissimi di Pioli. L'Inter al 17' sfiora il tris con Calhanoglu che dalla distanza colpisce il palo con un siluro. I rossoneri sono completamente in bambola e i nerazzurri ne approfittano con Lautaro al 31' che cade in area, che si guadagna un rigore. L'arbitro dopo essere stato richiamato al VAR, cambia la sua decisione e salva Maignan e compagni.

Il Milan ci prova subito a inizio secondo tempo ma Diaz e Messias sprecano due grandi occasioni. Al 51' Bastoni porta palla indisturbato e serve Dzeko che calcia a botta sicura ma Maignan dice di no. Minuto 62, Origi serve Diaz nello spazio, lo spagnolo crossa per Giroud, bravo ad appoggiare per Tonali che si coordina e prende il palo.



A breve gli highlights del match.