Champions League | Video Gol Milan-Borussia Dortmund 1-3, highlights e sintesi

Tornano le notti di Champions League, le più importanti, proprio quelle che piacciono ai tifosi rossoneri, accorsi come al solito numerosi. Si affrontano Milan e Borussia Dortmund, in un match da dentro o fuori.

I rossoneri partono fortissimo e al 5’ sgasa Chukwueze, che prova a calciare ma trova una deviazione di mano avversaria. L’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli undici metri va Giroud che, come col Napoli, calcia male con Kobel che intercetta facilmente.

Passano solo 3 minuti e, ancora sotto shock, i ragazzi di Pioli lasciano andare nell’uno contro uno con Calabria, Bynoe-Gittens, che lo salta e cade per terra per un tocco sulla punta del piede. Altro penalty, questa volta per i tedeschi, che Reus realizza.

Al 19’ Bynoe-Gittens semina ancora il panico, salta Calabria e calcia appena sopra la traversa difesa da Maignan.

Il Milan spinge e ci crede con un super Chukwueze, questa sera in gran spolvero, che al 37’ salta due uomini e con un sinistro a giro batte il portiere avversario.

Minuto 52, non c'é pace per Pioli, anche Thiaw si ferma per infortunio, entra Krunic a fare il centrale di difesa.

Minuto 59, Bynoe-Gittens servito da Sabitzer, tutto solo, col sinistro batte Maignan.

Al 68' i tedeschi segnano il terzo gol: Adeyemi si accentra e calcia, Maignan sbaglia e la palla entra in porta.

Il Milan va vicino al gol all'85 quando Calabria crossa in mezzo e Jovic colpisce benissimo di testa, ma la palla sbatte sul palo.

Ancora Borussia all'88 con Adeyemi, che salta due difensori e crossa in mezzo per Füllkrug, che di destro colpisce la traversa.

A breve gli highlights del match.