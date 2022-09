Champions League, l'Inter passa contro il Viktoria Plzen

Nel secondo match del girone di Champions League, l’Inter batte in trasferta il Viktoria Plzen con il risultato di 0 a 2.

I nerazzurri vanno in vantaggio al 20’ con Dzeko, bravissimo a sfruttare un pallone servito dalla destra da Correa e a portare avanti i suoi.

Nel secondo tempo i padroni di casa rimangono in 10 per un brutto fallo di Bucha su Barella, sanzionato inizialmente col giallo prima che il VAR richiami l’arbitro per tramutare il cartellino in rosso.

Al 70’ i ragazzi di Inzaghi raddoppiano con Dumfries: contropiede perfetto dell'Inter, con Dzeko che serve l'olandese in corsa sulla destra che batte l’estremo difensore con un diagonale molto angolato.

Una vittoria meritata che dona un po' di tranquillità all'Inter dopo un periodo davvero complicato cominciato con la sconfitta contro la Lazio.