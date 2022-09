Champions League, il Milan passa 3 a 1 contro la Dinamo Zagabria

Grande vittoria del Milan con il risultato di 3 a 1 nel secondo impegno di Champions League del girone, in casa contro la Dinamo Zagabria.

I rossoneri dopo un prima mezz’ora molto complicata a causa di un gioco molto difensivo degli ospiti, sbloccano il risultato al 43’ quando Leao viene atterrato in area. Sul dischetto si presenta Giroud, che non sbaglia.

I ragazzi di Pioli nel secondo tempo partono fortissimo e al 47’ Leao scappa sulla sinistra e crossa in mezzo per Saelemaekers che di testa non sbaglia e segna il suo secondo goal consecutivo in UCL.

Al minuto 55 la Dinamo Zagabria pareggia con un bellissimo scambio nello stretto tra Petkovic e Orsic che piazza il pallone con il destro, alle spalle di Maignan.

Il Milan però non ci sta e al 77’ chiude il match: Theo Hernandez serve Pobega in area che col sinistro non sbaglia e infila la palla sotto la traversa.