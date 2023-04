Champions League | Le probabili formazioni di Milan-Napoli

Si avvicina il match di andata dei quarti di finale di Champions League tra Milan e Napoli, con i rossoneri vogliosi di riscatto dopo l’ultimo scivolone in campionato contro l’Empoli.

Mister Pioli, tornato ufficialmente al 4-2-3-1, dovrebbe recuperare tutti i giocatori infortunati tranne Kalulu e Ibrahimovic (non in lista) mentre gli ospiti dovranno probabilmente fare a meno di Oshimen e Simeone, con il solo Raspadori a disposizione in attacco.

Le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Rafael Leao; Giroud. All. Pioli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti