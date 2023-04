Champions League | Video gol Milan-Napoli 1-0, highlights e sintesi

Nei quarti di finale di Champions League, dopo l'antipasto di campionato, il Milan affronta il Napoli in un match importantissimo per le sorti della stagione.



Al 2' è subito occasione Napoli, con Krunic che sbaglia il rinvio e serve Kvaratskhelia, che a botta sicura trova la deviazione sulla linea dello stesso bosniaco.



I campani ci riprovano al 12' con Zielinski, che calcia da fuori area di destro, ma Maignan devia in angolo.



I rossoneri si svegliano al 24' con una colossale occasione di Leao: il portoghese si fa quaranta metri palla al piede e poi calcia di poco a lato con il sinistro.



La squadra di Pioli trova vantaggio con Bennacer al 42' grazie a una giocata pazzesca di Brahim Diaz. Lo spagnolo salta Lobotka e Mario Rui, si fa venti metri palla al piede, trova Leao che è bravo a sua volta ad armare il sinistro dell'algerino, che non sbaglia.



Le emozioni non sono finite perché nei minuti di recupero, Kjaer svetta da calcio d'angolo e coglie in pieno la traversa a Meret battuto.

Il secondo tempo scorre veloce senza grandi occasioni ma al 74' arriva un altro episodio determinante: Theo scatta sulla sinistra e Anguissa lo stende, rimediando il secondo giallo in pochi minuti.

Minuto 86, il Napoli si butta in avanti e su una punizione lunga la palla arriva a Di Lorenzo che calcia a botta sicura ma Maignan respinge incredbilmente compiendo un super miracolo.

A breve gli highlights del match.