Andrea Ciceri torna alla guida del Sangiuliano per i playout

Serie C

Serie C Girone A

Fc Sangiuliano City comunica che da oggi Andrea Ciceri torna alla guida tecnica della prima squadra. La società desidera ringraziare mister Carmine Gautieri e tutto il suo staff, il vice Emanuele Bottoni e il preparatore atletico Francesco Delmorgine per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata in questi mesi.

A mister Ciceri un grande in bocca al lupo per le prossime e decisive due sfide nei play out.

(Comunicato Sangiuliano)