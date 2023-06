Il Club Milano batte la Godigese e vola alla finale degli spareggi nazionali

Squadra in casa

Squadra in casa Club Milano

Quante emozioni nella semifinale di ritorno di ritorno degli spareggi nazionali tra Club Milano e Godigese, dove i biancorossi si sono imposti con il risultato di 3 a 2, dopo essere andati sotto 0 a 2.

Sono gli ospiti a passare in vantaggio al 22’, al primo vero affondo: Costa perde un bruttissimo pallone a centrocampo, Meitè imbuca per Gemelli che batte Monzani in uscita.

Nel secondo tempo arriva anche il raddoppio dei veneti, dopo soli 5 minuti, con Oudahab che si accentra da destra e col mancino insacca sul secondo palo.

Al 60’ i padroni di casa riaprono il match con Cuoco, che su assist di Panzani, entra in area e infila la palla sotto la traversa.

Il Club Milano vuole vincere a tutti i costi e al 76’ segano il 2 a 2 con Panzani, perfetto nell’inserimento sul secondo palo.

Al 35’ la Godigese resta in dieci per il duro intervento di Meitè su Costa che vale il rosso diretto per il numero 7 biancazzurro.

I crociati al 96’ trovano il goal vittoria, che fa esplodere di gioia tutti i tifosi, con Lo Monaco bravo a deviare in rete il cross di Minelli.

Ad accedere alla finale degli spareggi nazionali è così il Club Milano che sfiderà il Caravaggio.

IL TABELLINO

CLUB MILANO – GODIGESE 3-2 (0-1)

Club Milano: Monzani, Di Maggio (23’ st Tota), Cuoco (29’ st Cominetti), Costa (47’ st De Bernardi), Benatti, Diouck, Panzani (44’ st Lo Monaco), Greco, Locati, Rankovic, Natale (14’ st Minelli). A disposizione: Silva, Carnevale, Priori, Principi. Allenatore: Scavo.

Godigese: Cherubin, Dell’Andrea, Pilotto, Burraci, Rizzi, Baggio, Meité, Pinton, Gemelli (21’ st Stangaciu), Oudahab (34’ st Bedin), Garbuio (21’ st Donà). A disposizione: Gottin, Antonello, Simonetto, Shukolli, Barra, Ghion. Allenatore: Molinari.

Arbitro: Pani di Sassari (Milillo di Udine e Siracusano di Sulmona).

Marcatori: pt: 22’ Gemelli (G); st: 5’ Oudahab (G), 15’ Cuoco (C), 31’ Panzani (C), 51’ Lo Monaco (C).

Note: giornata serena, campo sintetico in perfette condizioni, spettatori 800 circa. Espulso: 35’ st Meitè (G). Ammoniti: Di Maggio (C), Pilotto (G), Tota (C), Lo Monaco (C). Calci d’angolo: 4-2. Recupero: 4’ + 9’.