Playoff | Il Club Milano batte l'Oltrepò e accede agli Spareggi Nazionali

Squadra in casa Club Milano

Domenica di festa per il Club Milano, che vince i playoff del girone A di Eccellenza contro l’Oltrepò con il risultato di 3 a 1.

La squadra guidata dal mister Giuseppe Scavo al Vista Vision Stadium di Pero ottiene l'accesso agli Spareggi Nazionali dove affronterà la Godigese.

Dopo un primo tempo con molte occasioni, la gara si sblocca in favore degli ospiti al 63’ su calcio d'angolo: Costa batte il corner e Natale colpisce di testa, portando la sua squadra in vantaggio.

Al 74’ arriva il pareggio con Berberi, dopo una torre di Citterio su cross di Perez, da due passi di testa batte agilmente Monzani.

Nel momento migliore degli ospiti arriva il 2-1 per il Club Milano: Locati al 78’ parte in contropiede e ruba palla a Packer, poi Costa serve Rankovic sulla fascia destra, il numero 10 si muove verso il centro e con un tiro di sinistro supera Guerci.

Minuto 85, su un calcio da fermo, la palla arriva a Cuoco, che si porta avanti con un preciso colpo di testa e supera Guerci con un preciso tiro destro da fuori area, facendo esplodere il tifo biancorosso.

CLUB MILANO – OLTREPÒ 3-1 (0-0)

Club Milano: Monzani, Di Maggio, Cuoco, Costa (43’ st Principi), Benatti, Diouck, Pelle (26’ st Locati), Greco (47’ st Sala), Panzani (22’ st Cominetti), Rankovic (41’ st Tota), Natale. A disposizione: Silva, Priori, Carnevale, Minelli. Allenatore: Scavo.

Oltrepò: Guerci, Villoni, Lopane (3’ st Casiroli), Gianola, Gabrielli, Packer, Iervolino (12’ st Perez), Paparella (3’ st De Stradis), Pedrabissi (23’ st Diana), Chiellini (23’ st Citterio), Berberi. A disposizione: Baschiazzorre, Giugno, Negri, Vezzani. Allenatore: Albertini.

Arbitro: Pina di Como (Barlocco di Legnano e Filipponi di Monza)

Marcatori: st: 18’ Natale (C), 29’ Berberi (O), 33’ Rankovic (C), 40’ Cuoco (C)