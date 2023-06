Club Milano, capitan Monzani salta le finali playoff

“Il Club augura una pronta guarigione al suo capitano Andrea Monzani che durante la gara contro la Godigese Calcio ha riportato la rottura dell’indice sinistro.

Il capitano ha giocato per più di un‘ora in queste condizioni dimostrando uno straordinario attaccamento alla maglia e un enorme senso di responsabilità verso i compagni.

La società non può far altro che ringraziarlo per l’immenso contributo dato in tutte queste stagioni. Andrea resterà vicino alla squadra pronto ad aiutare anche fuori dal campo nelle prossime due fondamentali partite. Il suo sostegno non mancherà!

Il suo immenso spirito di sacrificio è un esempio per tutti i nostri tesserati che da inizio stagione stanno dando il massimo producendo grandissimi sforzi.

Capitano, simbolo, esempio.

Grazie cap, grazie davvero.”

(Comunicato Club Milano)