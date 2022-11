Il Club Milano non sbaglia nel big match contro il Pavia

Il Club Milano nel big match del turno infrasettimanale al Vista Vision Stadium, batte il Pavia al termine di una gara molto combattuta.

La gara si sblocca al 60’, quando i padroni di casa si conquistano un rigore con Cominetti per fallo di Loance dentro l’area. Dal dischetto si presenta il solito Pelle, che non sbaglia.

Il pareggio degli ospiti arriva solo tre minuti dopo a causa di rocambolesco e sfortunato autogoal di Di Maggio, che infila la sua porta.

Al 67’ i biancorossi reagiscono e trovano subito il goal del definitivo 2 a 1 al termine di un’azione caparbia del suo tridente, finalizzata da Pelle che batte Cincilla con un preciso mancino.

IL TABELLINO

Club Milano-Pavia 2-1 (0-0)

Club Milano: Monzani, Carnevale (30’ st Benatti), Cuoco, Costa, Di Maggio, Diouck, Pelle (47’ st Saronni), Principi (24’ st Tota), Locati (42’ st Sorrenti), Rankovic (30’ pt Cominetti), Natale. A disposizione: Bonicelli, Priori, Arioli, Minelli. Allenatore: Scavo.

Pavia: Cincilla, Ammirati, Radaelli L. (24’ st Giani), Sarzi (36’ pt Trajkovic, 37’ st Nucera), Ioance, Abbà, Bigotto (32’ st Calvi), Kanteh, Principe, Stroppa (34’ pt Radaelli B.), Di Nardo. A disposizione: Finardi, Ragni, Di Bartolo, Concina. Allenatore: Peluso.

Arbitro: Granillo di Napoli (Lufi di Lodi e Lo Monaco di Como).

Marcatori: st: 15’ rig. Pelle (C), 18’ aut. Di Maggio (C), 22’ Pelle (C).

Note: serata serena, campo sintetico in perfette condizioni, spettatori 400 circa. Espulso: 40’ st Di Nardo (P) per somma di ammonizioni; Ammoniti: Natale (C), Trajkovic (P), Principi (C), Di Nardo (P), Carnevale (C), Cincilla (P), Bonicelli (C), Kanteh (P); Angoli: 1-4; Recupero: 2’+4′.