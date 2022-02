Il Club Milano non va oltre il 3 a 3 contro il Pavia

Squadra in casa

Squadra in casa Club Milano

Nell’anticipo del sabato del campionato di Eccellenza Girone A, Club Milano e Pavia si affrontano in un match davvero spettacolare.

I padroni di casa partono forte e dopo alcune occasioni, vanno in vantaggio grazie a un autogoal di Negri al minuto 19’.

Passano cinque minuti e c’è subito il raddoppio con il solito Pelle bravo a sfruttare una delle prime chances avute.

Quando la gara sembra ormai in discesa, gli ospiti accorciano le distanze al 32’ con Ottonello e riaprono il match.

A fine primo tempo però, succede l’impensabile: al 42’ Blazevic pareggia i conti e non contento al minuto 45’, sigla la doppietta e il 3 a 2.

Dopo la rimonta completata il Pavia non si scompone ma al 65’ Mammetti trova il 3 a 3 e riapre ancora la partita.

Non succede però più niente, i padroni di casa perdono una grande occasione per avvicinarsi ai playoff mentre gli ospiti ottengono un punto prezioso per la salvezza.