Il 2023 non incomincia bene per il Club Milano: l'Oltrepò passa 0 a 1

Squadra in casa Club Milano

Non incomincia bene la seconda parte di stagione del Club Milano, che nella prima partita del 2023 esce sconfitto 0 a 1 dall’Oltrepò.

Il goal che decide l’incontro arriva al 15’, quando Berberi va via sulla linea di fondo e appoggia la palla a rimorchio per Pedrabissi che piazza la sfera dove Monzani non può arrivare.

Alla mezz’ora nuova svolta della gara: Iervolino, già ammonito, ferma con un fallo la ripartenza di Pelle e prende il secondo cartellino giallo lasciando la sua squadra in 10.

Ai biancorossi non bastano 60 minuti di assedio per evitare la sconfitta.

CLUB MILANO – OLTREPÒ 0-1 (0-1)

Club Milano: Monzani, Carnevale (23’ st Priori), Carrara (18’ st Cominetti), Costa, Di Maggio, Benatti, Ponzi (23’ st Locati), Principi (30’ st Tota), Panzani (35’ st Diouck), Pelle, Cuoco. A disposizione: Silva, Russo, Mylnikov, Bombino. Allenatore: Scavo.

Oltrepò: Guerci, Villoni, Lopane, Gianola, Gabrielli, Rebuscini (47’ st Giugno), Iervolino, De Stradis (33’ pt Negri), Pedrabissi (21’ st Iemmi), Diana (39’ st Vezzani), Berberi (30’ st Paparella). A disposizione: Baschiazzorre, Calloni, Chiellini, Citterio. Allenatore: Albertini.

Arbitro: Scifo di Nuoro (Lattarulo di Treviglio e Chiaro di Busto Arsizio)

Marcatori: pt: 15’ Pedrabissi (O); st:.

Note: Espulso: 30’ pt Iervolino (O) per somma di ammonizioni. Ammoniti: Rebuscini (O), Panzani (C). Calci d’angolo: 7-2. Recupero: 3’+ 5′.