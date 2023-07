Club Milano on fire: due rinnovi e un nuovo arrivi

Il Club Milano comunica con molto piacere il rinnovo di due giocatori che sono pronti a tornare in campo dopo una stagione sfortunata per via degli infortuni e comunica l'arrivo di un giovane centrocampista classe 2005.

Nicolò Carra è stato il primo giocatore ad aver rinnovato spingendo forte sulla voglia di riscatto dopo una stagione sfortunatissima con due brutti infortuni. Il contributo nello spogliatoio non è mai mancato, ora però la voglia di tornare in campo è tanta!

Simone Riva, possiamo considerarlo un nuovo acquisto visto l'infortunio che lo ha tenuto fuori tutta la scorsa stagione. Anche lui sempre presente nello spogliatoio e inserito nel gruppo squadra. Adesso è pronto per dare il suo contributo dentro il rettangolo verde!

Stefano Mazzitelli, centrocampista 2005, scuola Lombardia Uno, che arriva dalla primavera della Pro Patria. Un altro giovane che si mette a disposizione di Mr Scavo con fame e voglia di crescere!

Pronti per affrontare la nuova stagione... #INSIEME.

(Comunicato Club Milano)