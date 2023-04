Il Club Milano pareggia contro il Magenta e vola ai playoff

Squadra in casa

Squadra in casa Club Milano

Nella 31esima giornata del campionato di Eccellenza Girone A, il Club Milano pareggia 1 a 1 contro il Magenta al Vista Vision Stadium e si qualifica ai playoff.

I biancorossi vanno in vantaggio al 5’ con il solito Rankovic, che col mancino calcia benissimo il pallone e lo infila alla sinistra di Doria, trovando il quattordicesimo gol in questo campionato.

Il pareggio degli ospiti arriva al 28’ quando Marku anticipa il rinvio di Di Maggio guadagnando un calcio di rigore. Dal dischetto va Pedrocchi che di destro batte Monzani.

Il Club Milano vola ai playoff mentre il Magenta dovrà trovare una vittoria all’ultima giornata contro la Vis Nova, già salva, e sperare nel pareggio tra Oltrepò e Pavia.

CLUB MILANO – MAGENTA 1-1 (1-1)

Club Milano: Monzani, Di Maggio (41’ st Tota), Cuoco, Costa (45’ st Carnevale), Benatti, Diouck, Minelli (32’ st Cominetti), Greco, Locati (16’ st Pelle), Rankovic (47’ st Lo Monaco), Natale. A disposizione: Silva, Priori, Tota, De Bernardi, Bombino. Allenatore: Scavo.

Magenta: Rimbu, Decio (45’ Bertini), Sala, Nejmi, Marku, Pedrocchi, Pedergnana (27’ st Draghetti), Birolini (47’ st Rabuffi), Doria, Boni (20’ st Gatti), Mammetti. A disposizione: Vozza, Romano, Perotta, Poletto, Alberton. Allenatore: Lorenzi.

Arbitro: Travaini di Busto Arsizio (Colitti di Cinisello Balsamo e Crippa di Lecco).

Marcatori: pt: 5’ Rankovic (C), 29’ rig. Pedrocchi (M).

Note: giornata serena, campo sintetico in perfette condizioni, spettatori 200 circa. Espulso: 44’ st Marku (M) per proteste. Ammoniti: Marku (M), Birolini (M), Benatti (C), Sala (M). Calci d’angolo: 2-5. Recupero: 1’ + 5’.