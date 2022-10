Il Club Milano passa contro il Gavirate

Nella sesta giornata del campionato di Eccellenza Girone A, il Gavirate e il Club Milano si affrontano in un match importantissimo per entrambe le squadre, per ragioni ovviamente differenti.

La gara si sblocca in favore degli ospiti al 15’ quando Rankovic entra all’interno dell’area di rigore alle spalle della difesa e di testa batte il portiere avversario.

Il raddoppio arriva a pochi minuti dalla fine del primo tempo quando su calcio di rigore il solito Pelle non sbaglia e regala i tre punti ai suoi.

IL TABELLINO

Gavirate-Club Milano 0-2 (0-2)

Marcatori: 15′ Rankovic (CM), 37′ rig. Pelle (CM).

Gavirate: Menegon, D’Amico (37′ st sost. Venditti), Broggini, Morello, Rovedatti, Municchi (4′ st sost. Di Benedetto), Pinorini (4′ st sost. Eboa), Martinoia, Selpa, Lercara (25′ st sost. Marcaletti), Fossati (15′ st sost. Cruz). A disposizione: Cappato, Sinicco, Fall, Canaglia.

Allenatore: Caon

Club Milano: Monzani, Carnevale, Saronni, Costa (45′ st sost. Tota), Di Maggio, Diouck, Pelle (22′ st sost. Cuoco) Principi, Locati (30′ st sost. Sorrenti), Rankovic (43′ st sost. Cominetti), Natale. A disposizione: Bonicelli, Benatti, Priori, Arioli, Minelli. Allenatore: Scavo

Arbitro: Radice di Cinisello Balsamo

Assistenti: Nanfa di Brescia, Monardo di Bergamo