Bomba di mercato Club Milano: Petar Rankovic rinnova per due anni!

Grandi notizie per il Club Milano, uno dei principali attori della promozione in Serie D, Petar Rankovic, ha rinnovato per altri due anni con i biancorossi.

Il comunicato del club:

“Il Club comunica con grande piacere il rinnovo del giocatore che con i suoi gol e le sue prestazioni ha trascinato la squadra alla conquista della Serie D nella stagione passata!

Petar Rankovic, il numero 10 che da tante stagioni sta regalando tante gioie ai colori biancorossi e che lo scorso anno ha segnato il gol decisivo nella finale playoff a Caravaggio con la fascia di capitano al braccio. Uno dei simboli del Club, uno dei giocatori di maggior talento, uno dei leader dello spogliatoio, è pronto a illuminare il nostro gioco anche nei campi della Serie D!

Ha firmato un biennale!”