Club Milano, Scavo resta al timone anche la prossima stagione

Il Club Milano continua a programmare la stagione 2022/23 ufficializzando la conferma dell'allenatore della prima squadra Giuseppe Scavo.

Il comunicato della società:

“Club Milano comunica che Giuseppe Scavo sarà l’allenatore della prima squadra nel campionato di Eccellenza anche per la stagione 2022/23. La dirigenza biancorossa sceglie così la via della continuità per proseguire lungo la strada tracciata in questi ultimi mesi. “Sono contento della conferma, per me è sempre stata la prima scelta perché c’era la volontà di continuare il percorso che abbiamo cominciato l’anno scorso”, il commento a caldo del tecnico. “Negli scorsi mesi abbiamo costruito una base importante ma la sensazione è che il lavoro sia ancora da portare a termine. Dobbiamo ripartire da lì cercando innanzitutto di confermare i giocatori più importanti”.

Subentrato lo scorso ottobre a Cristian Zenoni dopo che la squadra aveva raccolto solo un punto nelle prime tre giornate, quest’anno Scavo potrà cominciare a plasmare il gruppo fin dal primo giorno di ritiro fissato per l’8 agosto. “Partire dall’inizio è sia un’opportunità che una responsabilità perché vogliamo alzare l’asticella. La società punta tanto sui giovani, come dimostra il premio appena vinto, ma ora abbiamo tutti un anno in più di esperienza che ci permetterà di far meglio rispetto a questo campionato”.

Alla direzione sportiva è confermato Stefano Merli, che sta già lavorando per allestire una rosa in grado di migliorare il piazzamento raggiunto nel campionato appena concluso.”