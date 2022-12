Club Milano, che tonfo: la Sestese domina e vince 1 a 4

Squadra in casa

Squadra in casa Club Milano

Brutta sconfitta del Club Milano tra le mura amiche contro la Sestese nell’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Eccellenza.

I padroni di casa passano avanti al 23’ con Deodato che è bravissimo ad anticipare l’uscita non perfetta di Monzani e a mettere la palla in rete a porta sguarnita.

La risposta dei milanesi è come sempre nei piedi di Pelle, che al 35’ entra in area e viene buttato a terra da Falzoni. Dagli unidici metri si presenta lo stesso numero 10 che non sbaglia.

Un attimo prima della fine del primo tempo, i varesotti danno un colpo decisivo al match: sponda di Marin al limite dell’area, Ferraro calcia con bellissimo destro di prima intenzione che fulmina l’estremo difensore avversario.

Nel secondo tempo non cambiano le sorti del match, infatti, al 54’ la difesa di casa si addormenta su un rinvio lungo facendosi beffare da Ferraro che salta alcuni giocatori e fa 1 a 3.

Al 74’ la Sestese chiude il match complice un’altra disattenzione della retroguardia meneghina che perde un pallone sanguinoso al limite dell’area, regalando a Marin un comodo tap-in.

CLUB MILANO – SESTESE 1-4 (1-2)

Club Milano: Monzani, Carnevale (1′ st Cominetti), Cuoco, Costa, Di Maggio, Diouck (1′ st Benatti), Panzani (1′ st Sorrenti), Principi, Locati (29′ st Tota), Pelle, Natale (1′ st Priori). A disposizione: Bonicelli, Saronni, Lo Monaco, Minelli. Allenatore: Scavo

Sestese: Castelli, Lunghi, Falzoni (29′ st Mazzucchelli), Truzzi, Della Volpe, Raimondo, Femminò (32′ st Alfano), Brugni (21′ st Costantini), Ferraro (42′ st Romano), Deodato (20′ st Cannataro), Marin. A disposizione: Oniscodi, Bigioni, Sala, Macchi. Allenatore: Dossena

Arbitro: Sciolti di Bergamo (El Khalfaoui di Bergamo e Longoni di Seregno)

Marcatori: pt: 23′ Deodato (S), 36′ rig. Pelle (CM), 45′ Ferraro (S); st: 9′ Ferraro (S), 29′ Marin (S)

Note: Giornata serena, terreno sintetico, spettatori 150 circa. Ammoniti: Falzoni (S), Brugni (S), Principi (CM). Calci d’angolo: 3-2. Recupero: 1’+ 3′.